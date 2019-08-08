Масові розстріли у США: правозахисники закликають туристів бути обережними

Правозахисна група Amnesty International оприлюднила попередження для тих, хто їде до США, із закликом бути обережними після низки останніх масових розстрілів у країні.

У заяві організації, оприлюдненій 7 серпня вказано, що у США стається стільки нападів зі зброєю, «що вони становлять кризу з правами людини».

У формулюваннях, схожих до тих, які зазвичай оприлюднює Державний департамент США, правозахисники закликали туристів проявляти надзвичайну обережність і зважати на «поширеність вогнепальної зброї серед населення».

Amnesty International радить уникати місць, де збираються великі групи людей, зокрема, культурних заходів, храмів, шкіл і торгових центрів.

Організація розкритикувала владу США, звинувативши її в тому, що вона «не бажає забезпечувати захист від нападів зі зброєю», незважаючи на міжнародні зобов’язання зі впровадження заходів, що регулюють доступ до вогнепальної зброї.

Попередження правозахисників оприлюднене після того, як внаслідок розстрілів, що сталися 28 липня і на минулих вихідних у Каліфорнії, Техасі й Огайо, загинули 34 людини.

«Країна не забезпечує належним чином захист права людей на безпеку», – заявив представник Amnesty International США Ернест Коверсон.

Після оприлюднення попередження 8 серпня в Південній Каліфорнії внаслідок нападу з ножем чотири людини загинули, дві були поранені, повідомляє агенція AP.