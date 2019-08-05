Дональд Трамп запропонував три шляхи протидії нападам із застосуванням вогнепальної зброї

Президент США Дональд Трамп висловив співчуття родинам та друзям загиблих від двох нападів «стрілків», що сталися один за іншим у штатах Техас і Огайо. Усього стрілки убили 29 людей і кілька десятків поранили. Виступаючи у Білому домі Трамп назвав шляхи, які на його думку, можуть зменшити ймовірність таких масових масових убивств.

Дональд Трамп звернувся до усіх з проханням підтримати родини загиблих та тих, хто вижив.

«Америка плаче за загиблими. Ми любляча нація і наші діти повинні виростати у справедливому, мирному на люблячому суспільстві», – сказав президент США.

Відповідаючи на закиди політичних опонентів, які звинуватили його у тому, що він своїми висловлюваннями і діями щодо мігрантів міг посприяти нападам, Дональд Трамп наголосив, що він засуджує ідеологію вищості білої раси і що «ці зловісні ідеології повинні бути переможені». засуджує ідею «білої раси» і розпалюванні расової нетерпимості».

Ці заяви пов'язані з тим, що нападник перед скоєнням нападу у супермаркеті в Техасі, опублікував в інтернеті расистський маніфест, в якому виправдав свої дії необхідністю боротьби з іммігрантами з Латинської Америки.

Ненависть спотворює розум, руйнує серце та знецінює душу.

«Єдиним голосом наша нація засуджує расизм, фанатизм та ідеологію вищості білої раси. Ці зловісні ідеології повинні бути переможені. Ненависті нема місця в Америці. Ненависть спотворює розум, руйнує серце та знецінює душу. Ми попросили ФБР назвали усі додаткові ресурси, яких вони потребують для розслідування та запобігання злочинам на ґрунті ненависті та внутрішньому тероризму», – наголосив Дональд Трамп.

Далі Трамп звернув увагу на те, що нападники використовують інтернет для поширення своїх ідей та для розповсюдження ідеології ненависті.

Інтернет представляє небезпечну платформу для радикалізованих, збентежених осіб

«Ми повинні визнати, що інтернет представляє небезпечну платформу для радикалізованих, збентежених осіб для скоєння божевільних дій. Ми повинні пролити світло на темні схованки інтернету та зупини масові вбивства», – заявив президент США.

За словами президента Трампа, ця проблема вимагає об'єднання обох політичних партій для вирішення проблеми насильства, пов’язаного з використанням зброї.

​Механізми раннього визначення потенційних убивць

Дональд Трамп Він запропонував такі основні напрямки: попередження, примусове лікування психічно хворих і смертна кара.

«По-перше, ми повинні покращити систему раннього попередження та реагування на перші сигнали. Я наказую Міністерству юстиції співпрацювати з місцевими, штатними та федеральними агентствами, а також соцмережевими компаніями у розробці інструментів, які можуть визначити масових вбивць», – сказав президент США.

Президент Трамп також наголосив на необхідності обмеження популяризації відеоігор, які пропагують насильство.

«Ми повинні зупинити прославлення насильства у нашому суспільстві. Це включає жахливі та страшні відеоігри, які стали повсякденням. Сьогодні збентеженим молодим людям стало дуже легко оточити себе культурою, яка прославляє насильство. Ми повинні зупинити чи значною мірою обмежити це явище, і це повинно бути зроблено негайно», - відзначив президент США.

Також Трамп запропонував реформувати закони, які регулюють сферу психічного здоров’я, щоб мати змогу краще ідентифікувати психічнохворих людей, які можуть скоїти акти насильства. Також він запропонував реформувати закони, які регулюють сферу охорони здоров’я. Трамп не виключив повернення до системи обов’язкової госпіталізації осіб з психічними розладами.

Ми повинні мати змогу краще ідентифікувати психічнохворих людей, які можуть скоїти акти насильства

«Ми повинні реформувати наші закони, які регулюють сферу психічного здоров’я для того, щоб мати змогу краще ідентифікувати психічнохворих людей, які можуть скоїти акти насильства. Ми повинні переконатись, що ці люди не тільки отримують лікування, але у необхідних випадках будуть піддані обов’язковій госпіталізації», – запропонував Дональд Трамп.

Президент Трамп також запропонував застосувати смертну кару проти осіб, визнаних винними у масових вбивствах. Він також закликав то більш ретельних перевірок покупців зброї, втім не уточнив, що саме він вимагатиме від продавців зброї.

3 серпня в місті Ель-Пасо, на заході американського штату Техас, 21-річний нападник цілеспрямовано розстріляв відвідувачів торговельного центру Walmart, а потім здався поліції.

Двоє постраждалих унаслідок нападу померли 5 серпня в лікарні і загальна кількість загиблих зросла до 22. У критичному стані залишається ще один постраждалий. Стан п’ятьох інших оцінюється як стабільний.

Влада заявляє, що мотивом стрілянини була расова нетерпимість, а федеральна прокуратура розслідує справу як внутрішній тероризм.

Поліція повідомила, що нападник опублікував в інтернеті расистський маніфест, в якому виправдовував свої дії необхідністю боротьби з мігрантами із Латинської Америки.

Досі не ясні мотиви стрілянини в Дейтоні (штат Огайо), що сталася через кілька годин після нападу у Техасі – на початку доби 4 серпня. 24-річного нападника застрелили поліцейські після того, як він убив дев’ятьох людей, зокрема свою сестру, і поранив багатьох інших.