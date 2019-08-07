Нападник, який відкрив стрілянину в Огайо, був одержимий ідеями насильства – ФБР

Федеральне бюро розслідувань США повідомило подробиці про нападника, який розстріляв людей в Огайо, мотиви дій якого були невідомі. За даними американських правоохоронців, 24-річний Коннор Беттс, підозрюваний у вбивстві дев’яти людей у місті Дейтон, штат Огайо, особливо не приховував свого схвалення насильства і раніше розмірковував про вчинення масових убивств.

За даними слідчих ФБР, які почали розслідувати справу, Беттс, за попередніми даними, діяв один. Водночас у ФБР ще не змогли назвати мотиву його дій.

За даними слідчих, нападник в Огайо застрелив минулої неділі свою сестру, а потім ще вісьмох людей. 24-річного нападника застрелили поліцейські.

Поліцейські застрелили нападника протягом 30 секунд після початку стрілянини. Якби не оперативна реакція поліції, жертв могло б бути більше.

Напад в Огайо стався через кілька годин після стрілянини в супермаркеті в місті Ель-Пасо в американському штаті Техас, внаслідок якої загинули 20 людей. Згодом ще дві людини померли в лікарні. Цю справу розслідують як внутрішній тероризм, повідомляє влада. Підозрюваний у нападі здався поліції.

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Збільшення кількості випадків масової стрілянини у Сполучених Штатах призвело до закликів громадськості переглянути законодавство, що регулює продаж зброї в країні.