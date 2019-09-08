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08 Вересень 2019, Київ 17:55
Новини | Суспільство

Фінал US Open серед чоловіків визначить, хто стане переможцем – Надаль чи Медведєв

Для іспанця Рафаеля Надаля перемога у цьогорічному US Open може принести 19-ту перемогу на турнірах Grand Slam

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Пізно ввечері 8 вересня у фіналі чоловічого розряду Відкритого чемпіонату США зіграють іспанець Рафаель Надаль і росіянин Данило Медведєв. Поєдинок розпочнеться не раніше ніж о 23:00 за Києвом.

Друга «ракетка» світу Надаль, на думку букмекерів, має більші шанси на перемогу, ніж його суперник-росіянин, що є п’ятим у світовій кваліфікації.

Раніше тенісисти зустрічалися на корті лише раз – цьогоріч у фіналі турніру в Монреалі.

Росіянин Медведєв раніше ніколи не перемагав на турнірі Grand Slam, Надаль вигравав турніри такої серії 18 разів.

/**/ /**/ /**/ Світоліна поступилася у півфіналі US Open
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Цієї ночі у жіночому одиночному розряді переможницею Відкритого чемпіонату США стала представниця Канади, 19-річна Б’янка Андреєску, яка обіграла у фіналі американку Серену Вільямс.

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