US Open: Світоліна та Ястремська зіграють матчі першого кола

Українські тенісистки Еліна Світоліна та Даяна Ястремська 26 серпня стартують у першому колі останнього турніру серії «Великого слему» цього сезону – US Open (Відкритого чемпіонату США).

Світоліна зіграє проти американки Вітні Осігве. Їх матч запланований третім запуском на корті №17.

Ястремська зустрінеться з румункою Монікою Нікулеску. Їх гра відбудеться другим запуском на четвертому корті.

На обох кортах ігровий день починається о 18:00 за Києвом.

Ястремська минулого року дебютувала на US Open, програвши у матчі першого кола. Світоліна вісім разів виступала на цьому меджорі. Її найкращі результати: четверте коло у 2017-му та 2018 роках.

За даними рейтингу найкращих тенісисток світу, оприлюдненого Жіночою тенісною асоціацією 26 серпня, Світоліна є п’ятою ракеткою світу, а Ястремська займає 32-гу позицію.