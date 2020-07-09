Amazon оштрафували за роботу в анексованому Криму

Офіс контролю за іноземними активами (OFAC) Міністерства фінансів США оголосив, що штрафує компанію Amazon більш ніж на 134 тисячі доларів через порушення нею санкцій США і поставку товарів і послуг в окупований Росією Крим, а також – в Сирію та Іран. Про це повідомила пресслужба Міністерства фінансів США.
«Компанія Amazon.com, Inc, зареєстрована в місті Сіетл, штат Вашингтон, яка забезпечує роздрібну торгівлю, електронні продажу і цифрові послуги мільйонам клієнтів по всьому світу, погодилася заплатити $134 523 для врегулювання потенційної цивільно-правової відповідальності за явні порушення кількох санкційних програм OFAC», – мовиться у повідомленні.
Також в американському відомстві повідомили, що Amazon не повідомила вчасно про декілька сотень транзакцій, що підпадають під обмеження загальної ліцензії OFAC. При цьому, як повідомляється, порушення Amazon «були неочевидними, а також були добровільно розкриті самою компанією», через що сума штрафу виявилася відносно невеликою.
Раніше Міністерство фінансів США ввело санкції щодо семи осіб і московської приватної залізничної компанії через російські вибори в окупованому Криму і початку залізничного сполучення по Керченському мосту.
Окупація та анексія Криму Росією
У лютому 2014 року в Криму з'являлися озброєні люди в формі без розпізнавальних знаків, які захопили будівлю Верховної Ради Криму, Сімферопольський аеропорт, Керченську поромну переправу, інші стратегічні об'єкти, а також блокували дії українських військ. Російська влада спочатку відмовлялася визнавати, що ці озброєні люди є військовослужбовцями російської армії. Пізніше президент Росії Володимир Путін визнав, що це були російські військові.
16 березня 2014 року на території Криму і Севастополя відбувся не визнаний більшістю країн світу «референдум» про статус півострова, за результатами якого Росія включила Крим до свого складу.
Ні Україна, ні Європейський союз, ні США не визнали результати голосування на «референдумі». Президент Росії Володимир Путін 18 березня оголосив про «приєднання» Криму до Росії.
Міжнародні організації визнали окупацію та анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу запровадили економічні санкції.
Росія заперечує анексію півострова та називає це «відновленням історичної справедливості».
Верховна Рада України офіційно оголосила датою початку тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією 20 лютого 2014 року.
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