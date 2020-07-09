Amazon оштрафували за роботу в анексованому Криму

Офіс контролю за іноземними активами (OFAC) Міністерства фінансів США оголосив, що штрафує компанію Amazon більш ніж на 134 тисячі доларів через порушення нею санкцій США і поставку товарів і послуг в окупований Росією Крим, а також – в Сирію та Іран. Про це повідомила пресслужба Міністерства фінансів США.

«Компанія Amazon.com, Inc, зареєстрована в місті Сіетл, штат Вашингтон, яка забезпечує роздрібну торгівлю, електронні продажу і цифрові послуги мільйонам клієнтів по всьому світу, погодилася заплатити $134 523 для врегулювання потенційної цивільно-правової відповідальності за явні порушення кількох санкційних програм OFAC», – мовиться у повідомленні.

Також в американському відомстві повідомили, що Amazon не повідомила вчасно про декілька сотень транзакцій, що підпадають під обмеження загальної ліцензії OFAC. При цьому, як повідомляється, порушення Amazon «були неочевидними, а також були добровільно розкриті самою компанією», через що сума штрафу виявилася відносно невеликою.

Раніше Міністерство фінансів США ввело санкції щодо семи осіб і московської приватної залізничної компанії через російські вибори в окупованому Криму і початку залізничного сполучення по Керченському мосту.