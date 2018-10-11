У США – найбільше за 8 місяців падіння курсів акцій

10 жовтня на американських фінансових ринках відбулося найбільше за вісім місяців падіння акцій. Основні біржові індекси – Dow Jones і S&P 500 – впали більш, ніж на три відсотки, індекс NASDAQ, в якому в основному представлені компанії з індустрії високих технологій та інтернету, втратив більше ніж чотири відсотки.

Це призвело і до падіння на глобальних ринках у Гонконгу, Токіо і Шанхаї 11 жовтня.

Різке падіння курсів акцій спостерігачі пов’язують зі зростаючими побоюваннями щодо наслідків підняття облікової ставки американською Федеральною резервною системою – центральним банком США.

Більше ніж дев’ять років ФРС тримала облікову ставку на безпрецедентно низькому рівні, стимулюючи економіку США, яка впала у рецесію після фінансової кризи 2008 року. У перших кварталах нинішнього року економічне зростання в Сполучених Штатах перевищило чотири відсотки, чому сприяло зниження податків, розпочате Конгресом з ініціативи президента Дональда Трампа.

Курси акцій за десять післякризових років зросли майже в чотири рази, за півтора року президентства Трампа вони піднялися в середньому на 20 відсотків.

Ріст облікової ставки, що почався близько двох років тому, може негативно відбитися на економічному зростанні і прибутковості корпорацій, побоюються інвестори. Найбільше в результаті падіння постраждали акції високотехнологічних кампаній, курси багатьох з яких багаторазово зросли за останні роки.

Президент Трамп відреагував 10 жовтня на ринкові потрясіння публічною критикою на адресу керівництва Федеральної резервної системи. «Федеральний резерв робить помилку, – сказав Дональд Трамп, – я думаю, вони збожеволіли».

Голова Міжнародного валютного фонду Крістін Лаґард захищає рішення Федерального резерву США, називаючи його «неминучим» і «необхідним ... для тих економік, які демонструють значно кращий ріст».