Трамп їде до Каліфорнії, де через пожежі загинули 20 людей і знищені 4 тисячі будинків

Президент США Дональд Трамп 14 вересня відвідає Каліфорнію, де тривають рунівні пожежі. Трамп наразі перебуває у передвиборчому турне західними штатами, зокрема, на вихідних він зустрівся з виборцями в Неваді.

У Каліфорнії президент зустрінеться з представниками місцевої влади.

Перед його візитом надзвичайні служби оголосили попередження про сильний вітер, який може лише посилити пожежі. Попередження поширюється від північної Каліфорнії до південної частини штату Орегон, також охопленого вогнем.

Губернатор Каліфорнії, демократ Ґевін Ньюсом заявив, що основною причиною пожеж є зміна клімату, назвавши ситуацію «закликом прокинутися» для всіх щодо наслідків зміни клімату.

Виступаючи на одному з двох мітингів на вихідних у Неваді, Трамп повторив своє твердження, що погане управління лісами, а не зміна клімату обумовлює інтенсивність пожеж протягом останніх років.

У Каліфорнії через пожежі, що тривають від початку серпня, загинули понад 20 людей і були зруйновані чотири тисячі будинків.

За даними Каліфорнійського департаменту лісового і протипожежного захисту, у штаті спалено близько 1,2 мільйона гектарів землі.