Стратегічний радник від США починає роботу в Міноборони України

Посол США Марі Йованович 27 листопада представила стратегічного радника від Сполучених Штатів Америки Кіта Дейтона, який розпочинає роботу в Міністерстві оборони України й Генеральному штабі Збройних сил України, повідомляє прес-служба Міноборони.

«Я обізнаний з культурою вашої країни і викликами, які стоять перед нею на шляху до впровадження принципів і стандартів Альянсу. І допомагатиму вам у цьому. Я буду дуже відданий справі й прагну знайти саме українське рішення для впровадження цих норм. Я тут і буду тут з вами, щоб розуміти та почути, що потрібно вам шляхом проведення постійних зустрічей, консультацій, налагодження діалогу в після аналізу ситуації», – цитує Дейтона сайт МОУ.

У Міноборони додали, що Дейтон має «величезний досвід роботи» в регіоні. Він також є директором Європейського центру дослідження проблем безпеки Джорджа С. Маршалла.

Під час зустрічі, що відбулася в Міноборони, міністр Степан Полторак поінформував іноземну делегацію про ситуацію, що склалася в Азово-Чорноморському басейні, «пов’язану з незаконними агресивними діями Росії стосовно корабельної групи Військово-морських сил Збройних сил України в районі Керченської протоки».

Через ці дії Верховна Рада України 26 листопада затвердила указ президента про запровадження воєнного стану на 30 діб в окремих областях.