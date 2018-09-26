Чільні дипломати України та США обговорили «спільні зусилля проти шкідливого впливу Росії»

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін провів на полях 73-ї сесії Генеральної асамблеї ООН у Нью-Йорку зустріч із заступником держсекретаря США Джоном Салліваном.

Сторони обговорили, серед іншого, «спільні зусилля проти шкідливого впливу Росії, використання Росією енергетичних проектів для вимагання і залякування України та інших європейських союзників, а також прогрес України у здійсненні політичних та економічних реформ», повідомило зовнішньополітичне відомство США 25 вересня.

«Заступник держсекретаря підкреслив, що Сполучені Штати не визнають і ніколи не визнають спроби анексії Криму Росією, та підтвердив рішучу підтримку суверенітету та територіальної цілісності України з боку США», – мовиться в повідомленні.

Відносини між Москвою та Заходом погіршилися у 2014 році внаслідок анексії Росією українського Криму та через російську роль у збройному конфлікті на Донбасі. Україна та її західні союзники стверджують, що Москва підтримує бойовиків зброєю, особовим складом та організацією навчань, Росія заперечує це, визнаючи лише наявність у складі гібридних сил російських «добровольців».

Від квітня 2014 року на Донбасі загинули понад 10 тисяч 300 людей.