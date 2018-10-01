Американська відсіч Путіну: ефект для України

Військово-морський флот США здатен блокувати Росію у разі необхідності, щоб вона не монополізувала енергопостачання Близького Сходу, як це вже є у Європі. Таку заяву міністра внутрішніх справ США Райана Зінке наводить видання Washingtonexaminer. Райан Зінке раніше понад 20 років прослужив у спецпідрозділі ВМС США. Чи влаштують США морську блокаду Росії? Як Америка дає відсіч Путіну і який ефект від цього отримує Україна? Про це у програмі «Ваша Свобода» говорили експерт-міжнародник Борис Тизенгаузен, керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко та російський військовий експерт Олександр Гольц.