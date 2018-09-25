Волкер розповів Порошенку про нові санкції США проти Росії

Спеціальний представник США по Україні Курт Волкер розповів президентові України Петру Порошенку про посилення санкційного тиску проти Російської Федерації, зокрема введення до списку санкцій ще 12-х російських компаній, повідомляє прес-служба глави української держави. Про це йшлося на зустрічі Порошенка і Волкера 25 вересня під час 73-ї сесії Генеральної асамблеї ООН у Нью-Йорку.

«Співрозмовники обговорили останній розвиток подій на Донбасі та перспективи розгортання багатонаціональної миротворчої місії під егідою ООН на його окупованій частині. Петро Порошенко та Курт Волкер наголосили на необхідності негайного звільнення усіх українських заручників», – інформує сайт Порошенка.

Міністерство торгівлі США оголосило про запровадження санкцій щодо 12 російських компаній, дії яких суперечать національним інтересам Сполучених Штатів. Документ розміщений на сайті Федерального реєстру США, від 26 вересня 2018 року санкції набирають чинності.

Цим 12 російським підприємствам закривають легальний доступ до американських товарів і технологій. У списку фігурують науково-дослідний інститут «Вектор», науково-виробниче підприємство «Гамма», компанія «Сайрус Системс», група компаній «Інфотекс», науково-виробниче підприємство підводних технологій «Океанос», компанії «Дайвтехносервіс», «Аерокомпозит», Обнінське науково-виробниче підприємство «Технологія», конструкторське бюро «Авіадвигун», науково-виробнича корпорація «Системи прецизійного приладобудування» і Воронезький НДІ «Вега».

Список не вичерпується російськими компаніями, в ньому також є фірми або їхні підрозділи з Білорусі, Ірану, Сингапуру та ОАЕ.