Комітет Сенату США підтримав законопроєкт про збільшення щорічної військової допомоги Україні

Комітет із закордонних справ Сенату США 21 квітня підтримав законопроєкт щодо «безпекового партнерства з Україною». Представляючи документ, голова комітету, сенатор від Демократичної партії Боб Менендес назвав ініціативу «своєчасним сигналом» на підтримку України.

«Як ми всі знаємо, безпекова ситуація дедалі погіршується, адже тисячі російських військ накопичуються на кордоні України. Цей законопроєкт не міг бути більш своєчасним, аби надіслати світу меседж, що ми підтримуємо Україну», – наголосив сенатор Менендес.

У разі затвердження законопроєкт «збільшить військову допомогу Україні в цей критично важливий час і надішле потужний сигнал нашим друзям в регіоні», написав Менендес у соцмережах. Документ передбачає збільшення розмірів допомоги, включно з наданням летальної зброї.

Схвалення законопроєкту вже привітав міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

Співавторами законопроекту, внесеного до Сенату 17 березня, стали сенатори від обох провідних партій США – Джим Ріш, Боб Менендес, Роб Портман, Джин Шагін, Кріс Мерфі та Джим Баррассо.

Щоб документ став законом, законопроект мають підтримати Сенат і Палата представників Конгресу, а згодом його має підписати президент США.