США вводили громадськість в оману щодо перебігу війни в Афганістані – Washington Post

Відповідно до даних секретного архіву урядових документів США, три адміністрації Білого дому вводили громадськість в оману щодо невдач американських військових у 18-річній війні в Афганістані, повідомило 9 грудня американське видання The Washington Post.

Повідомляється, що закінчити війну, в якій загинули 2300 американських військових і яка коштувала Штатам майже трильйон доларів, виявилося неможливим.

Понад дві тисячі сторінок записів інтерв’ю з людьми, які безпосередньо взяли участь у війні, містять «невдоволення, скарги, розчарування».

Близько 400 інсайдерів виступили з критикою щодо стратегії Вашингтона в Афганістані, недоліків у створенні ефективних афганських бойових сил, невдач у розгромі талібів і боротьбі з корупцією.

«Ми були позбавлені фундаментального розуміння Афганістану – ми не знали, що робимо», – заявив в одному з інтерв’ю Дуглас Лют, армійський генерал, який служив за адміністрацій Буша і Обами.

Інтерв’ю стали частиною проєкту, проведеного управлінням Спеціального генерального інспектора з реконструкції Афганістану (SIGAR) за останні кілька років.

«Американські чиновники визнали, що їхні стратегії ведення бойових дій були фатально помилковими, і що Вашингтон даремно витрачав величезні суми грошей, щоб перетворити Афганістан у сучасну країну», – йдеться у статті The Washington Post.

Жодного узагальненого державного обліку військових витрат в США не проводили, пише видання.

За словами Нети Кроуфорд, професора політології в Браунському університеті, з 2001 року на Афганістан США витратили від 938 до 978 мільярдів доларів – без урахування витрат ЦРУ і Департаменту у справах ветеранів.

Крім того, деякі з опитаних сказали, що статистичні дані від військового штабу в Кабулі і від Білого дому були неточними, щоб створити враження, що Сполучені Штати виграють війну.

Наразі в Афганістані перебувають 14000 американських військовослужбовців і тисячі військових з інших країн НАТО.