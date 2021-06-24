США надали госпіталю Нацгвардії медичну допомогу на 15 млн грн

Міністерство оборони США придбало для госпіталю Нацгвардії, що розташовується у Золочеві Львівської області, медичне обладнання на суму понад 15 мільйонів гривень. Допомога надійшла у рамках «Ініціативи безпекової допомоги Україні».

Як передає кореспондент Радіо Свобода, нацгвардійці отримали польовий мобільний медичний пункт, пересувний рентгенологічний кабінет і діагностичне обладнання. Це допоможе діагностувати і надавати фахову невідкладну медичну допомогу військовослужбовцям у польових умовах, а також під час виконання ними завдань в районі проведення операції Об’єднаних сил.

Це не перша допомога від Міноборони США. Торік Нацгвардія України отримала медичного обладнання на майже 75 мільйонів гривень.

Військовий госпіталь Національної гвардії України у Золочеві – єдиний лікувальний заклад нацгвардійців. Очікується, що він іще поповниться технікою, закупленою за бюджетні кошти. А це прилади, якими діагностування патології зору, мобільна цифрова рентгенівська система, яка використовується у польових умовах.