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Експрезиденти США Білл Клінтон та Джордж Буш висловили підтримку Україні

Білл Клінтон (п) і Джордж Буш висловивли свою солідарність з Україною, проти якої воює РФ

Два колишні президенти США демократ Білл Клінтон і республіканець Джордж Буш висловили підтримку Україні, відвідавши у п’ятницю українську церкву в Чикаго.

42-ий та 43-ій президенти США прибули на захід із жовто-блакитними стрічками на лацканахи і поклали букети соняхів біля греко-католицької церкви святих Володимира та Ольги у Чикаго.

«Америка єдина з народом України в його боротьбі за свободу та проти гноблення», йдеться в описі відео, розміщеного на сторінці Білла Клінтона у твітері.

Президентський центр Джорджа Буша також залишив запис про подію у твітері: «Америка солідарна з народом України, який бореться за свою свободу та майбутнє».

Україна перебуває у центрі зовнішньополітичної уваги нинішнього президента США Джо Байдена.

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