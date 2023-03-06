Вашингтон підозрює Пекін у шпигунстві з допомогою розміщених у портах США китайських кранів – WSJ

Влада США щораз більше стурбована тим, що портові крани китайського виробництва, які розташовані в американських морських портах, можуть використовуватися Китаєм як інструмент для шпигунства. Про це пише The Wall Street Journal із посиланням на джерела.

Співрозмовники видання порівнюють портові крани, китайської компанії ZPMC, з «троянським конем», прихованому на видноті. Маючи порівняно хорошу якість виготовлення та низьку вартість, ці крани містять складні датчики, які можуть фіксувати та відстежувати походження та місце призначення контейнерів, пише газета.

Американська влада побоюється, що Китай, таким чином, може збирати інформацію про вантажі, що відправляються в країну або вивозяться з неї для підтримки військових операцій США по всьому світу.

Крани також можуть забезпечити віддалений доступ для тих, хто хоче порушити логістику товарів, вважає колишній високопосадовець контррозвідки США Білл Еванін. Він порівняв використані в китайських кранах технології з «новим Huawei». «Це ідеальне поєднання законного бізнесу, який також може маскуватися під таємний збір розвідданих», – наголосив Еванін.

У 2019 році Вашингтон звинуватив Китай у шпигунстві за американцями через обладнання для мереж мобільного зв’язку 5G виробництва Huawei та ввів щодо корпорації санкції. Американським компаніям заборонили продавати обладнання та технології Huawei.

Представник китайського посольства у Вашингтоні заявив виданню, що занепокоєння США з приводу кранів «викликане параноєю» і є спробою перешкодити торговельно-економічній співпраці з Китаєм. Поширення теорії «китайської загрози» завдасть шкоди інтересам самих США, заявили в посольстві Китаю.

Відносини між Вашингтоном і Пекіном останнім часом напружені через Тайвань, який Пекін вважає своєю бунтівною провінцією, порушень прав людини в КНР, військової активності Пекіна в Південно-Китайському морі та можливих зв’язків з Росією в контексті війни в Україні.