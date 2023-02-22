США обмежать подання запитів про політичний притулок іноземцям

Адміністрація президента США Джо Байдена оприлюднила план посилення правил надання політичного притулку іноземцям. У ньому автоматично відмовлятимуть людям, які потрапили до країни через мексиканський кордон, і не шукали захисту у країнах на шляху до США.

Винятки з правила будуть лише для прохачів, які перебувають під загрозою насильницьких злочинів або торгівлі людьми, людей у критичному стані здоров’я, неповнолітніх без дорослих або прохачам, які звернулися за допомогою до США через непереборні обставини.

У США спостерігається значний потік мігрантів – лише у січні кордон щодня перетинали п’ять тисяч прохачів притулку. Після скасування обмежень, викликаних пандемією, щоденна кількість прохачів може збільшитись до 13 тисяч.

План Байдена практично дублює заходи, вжиті адміністрацією його попередника Дональда Трампа, і згодом заблоковані федеральними судами на запит правозахисних груп та політиків із Демократичної партії, до якої належить чинний президент.