США ретельно перевірятимуть іноземних військових після нападів на своїх базах ВМС

Міністр оборони США Марк Еспер повідомив, що доручив збройним силам перевірити безпеку на військових базах, а також іноземних військових, які приймаються Штатами для навчань.

Про це Еспер сказав 8 грудня в інтерв’ю Fox News, через два дні після того, як другий військовий із Саудовської Аравії вбив трьох і поранив вісьмох військовослужбовців під час обстрілу військово-морської бази у Флориді. 21-річний пілот із Саудовської Аравії Мохаммед Альшамрані, який здійснив напад 6 грудня, був застрелений. Сам він, як виявилося, стріляв із пістолета, який легально придбав у США.

ФБР розглядає подію як «терористичний акт», хоча нападник діяв сам.

Поки у справі про напад нікого не затримували.

Король Саудовської Аравії Салман висловив співчуття президентові Дональду Трампу і заявив про підтримку його країни у розслідуванні.