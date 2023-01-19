У Пентагоні не бачать ознак підготовки нового наступу РФ – речник Об’єднаного комітету начальників штабів

У Пентагоні не бачать появи нових російських наступальних угруповань, заявив в ексклюзивному інтерв’ю Радіо Свобода полковник Дейв Батлер, речник Об’єднаного комітету начальників штабів США.

«Зараз ми не бачили спроможності російських військових на передовій. Російські війська розповсюдилися від Харкова до Херсона. Зараз особисто я не бачу, щоби насувався великий російський наступ. Але будемо й надалі спостерігати», – сказав Батлер.

Щодо того, яку роль у подальшому розвитку ситуації на полі бою можуть відіграти бойовики із «ПВК Вагнера», офіційний представник Пентагону зазначив, що зараз не видається, що в них є для цього можливості.

«Ми бачили, як «група Вагнера» використовує в’язнів і призовників, відправляючи їх уперед. Те, що ми би назвали гарматним м’ясом, яке призначене на забій. Просто сотні людей були вбиті, оскільки їх відправили туди з дуже слабким захистом. А потім регулярні сили «Вагнера» приходять і шукають вразливі місця в українських лініях… Але сил «Вагнера» недостатньо, щоб рухатися полем бою і довкола», – підсумував Батлер.

Раніше сьогодні, напередодні чергового засідання у форматі «Рамштайн», контактної групи з питань оборони України, очільники Міноборони та МЗС Олексій Резніков та Дмитро Кулеба заявили, що спроба реваншу Росії за її невдачі у війні проти України, зокрема й загроза нового повномасштабного наступу російських сил, є дуже реальною. Перед країнами Заходу вони наголосили на необхідності посилення оборонних спроможностей України, в тому числі, через передачу Києву сучасної броньованої техніки і західних танків.