Авіакомпанії США просять заборонити польоти конкурентів над Росією

Американські авіакомпанії закликають Білий дім та Конгрес заборонити іноземним авіакомпаніям літати до США через повітряний простір Росії, повідомляє газета The New York Times із посиланням на свої джерела.

Американські авіакомпанії скаржаться, що вони опинилися у вкрай невигідному становищі порівняно з азійськими конкурентами, оскільки не можуть літати до Азії найкоротшими маршрутами через Північний Льодовитий океан і Росію. Росія закрила для них свій повітряний простір після аналогічної заборони США для російських авіаперевізників, яка стала відповіддю на вторгнення Росії в Україну.

Через це американським авіакомпаніям доводиться подовжувати маршрути, скорочувати корисне навантаження з метою економії пального, якого може не вистачити для польоту за несприятливих погодних умов. У результаті витрати на польоти в іноземних конкурентів нижчі, а польоти займають менше часу.

За оцінкою лобістської групи Airlines for America, американські компанії втратили за рік близько двох мільярдів доларів. Основними бенефіціарами того, що відбувається, стали авіакомпанії Emirates, Air India та China Eastern Airlines. Лобісти закликають владу США створити рівні умови для конкуренції американських та іноземних авіаперевізників.

За даними New York Times, у міністерстві транспорту підготували проєкт розпорядження, згідно з яким китайським авіакомпаніям буде заборонено використовувати російський повітряний простір протягом їхніх польотів до США. Водночас в адміністрації президента Джо Байдена побоюються, що таке рішення щодо індійської авіакомпанії може спричинити небажані суперечки з Індією.

За запровадження заборони виступили впливові сенатори. У листі до Держдепартаменту і міністерства транспорту керівники сенатського комітету із зовнішньополітичних питань Боб Менендес і Джим Ріш зазначають, що при польотах над російською територією авіакомпанії можуть опинитися в ситуації, коли їм потрібна вимушена посадка або вони можуть бути примушені до посадки. У таких випадках американські громадяни, які перебувають на борту, можуть виявитися об’єктом уваги російської влади.

Прихильники заборони також наголошують, що Росія перебуває у стані війни, що може загрожувати польотам над її територією.