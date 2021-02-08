США заявили про повернення в Раду ООН з прав людини як спостерігач

США заявили про повернення у головне правозахисне агентство ООН як спостерігач після більш ніж дворічної відсутності.

«Визнаючи недоліки ради (Ради ООН з прав людини – ред.), ми розуміємо, що цей орган може стати важливим форумом для тих, хто бореться з тиранією і несправедливістю у всьому світі», – заявив 8 лютого у Женеві повірений у справах США в ООН Марк Кассайр.

Повернення до ради є серед кроків президента США Джо Байдена щодо скасування рішень його попередника Дональда Трампа, пов’язаних із виходом країни з низки міжнародних організацій і договорів.

«Адміністрація Байдена вірить в зовнішню політику, що базується на демократії, правах людини і рівності. Ефективне використання багатосторонніх інструментів – важливий елемент цього бачення», – вказав Кассайр.

Адміністрація Дональда Трампа у червні 2018 року оголосила про відмову від свого місця в Раді ООН з прав людини, звинувативши її в упередженості щодо Ізраїлю і пославшись на недотримання реформ, яких вимагає Вашингтон. Також адміністрація Трампа вказувала на присутність авторитарних країн серед членів ради. Члени організації, в яку наразі входять Китай, Куба, Еритрея, Росія і Венесуела, звинувачуються в порушеннях прав людини.

Очікується, що Сполучені Штати будуть мати лише статус спостерігача без права голосу, але деякі американські високопосадовці заявили, що адміністрація Джо Байдена домагатиметься одного із трьох місць повноправних членів після того, як поточні терміни повноважень Австрії, Данії та Італії закінчаться наприкінці року. Генасамблея ООН робить остаточний вибір щодо вакантних місць терміном на три роки під час голосування, яке зазвичай проводять щороку у жовтні.