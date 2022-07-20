«Продовжуємо домагатися справедливості» – посольство США у роковини вбивства журналіста Павла Шеремета

Посольство США в Україні виступило із заявою до чергових роковин загибелі журналіста Павла Шеремета.

«Ми продовжуємо домагатися справедливості для Павла Шеремета та вкотре заявляємо про рішучу підтримку прав і свобод журналістів в Україні, в той час, коли російські війська вбивають та калічать тих, хто відданий своїй справі, та розповідає правду про несправедливу та жорстоку війну Кремля», – йдеться в повідомленні.

Журналіст Павло Шеремет, який на той час працював в інтернет-виданні «Українська правда», загинув 20 липня 2016 року внаслідок вибуху автомобіля, в якому він був, у центрі Києва.

У 2017 році слідчі назвали основною версією професійну діяльність Павла Шеремета як журналіста. А в 2019 році, після зміни влади в країні, – вже дестабілізацію ситуації в державі шляхом убивства відомої особи.

Справа перебуває в суді з вересня 2020 року. Підозрюваних троє: дитячий кардіохірург і волонтер Юлія Кузьменко, медсестра парашутно-десантного батальйону Яна Дугарь і ветеран АТО, військовослужбовець Андрій Антоненко. Всі вони заперечують причетність до вбивства.