Офіцери ГРУ, яких США звинувачують у кібератаках, могли брати участь в злочинах на території України – розслідування

Деякі з 12 офіцерів ГРУ, яким 13 липня США пред’явили офіційні звинувачення у зламі комп’ютерів представників Демократичної партії, мають стосунок до України. Про це йдеться у розслідуванні Російської служби Радіо Свобода.

Об’єкт «Вежа», з якого, за версією США, здійснювалися атаки, розслідування пов’язує із засновником руху «Антимайдан» Дмитром Сабліною.

Ба більше, військова частина, яка ймовірно займалася розповсюдженням вкрадених даних через сайт WikiLeaks і анонімні акаунти в соціальних мережах, має адресу, яка збігається з адресою в розслідуванні Bellingcat про офіцера ГРУ Олега Іваннікова.

Саме цей офіцер з позивним «Оріон», можливо, є причетним до катастрофи «Боїнга-777» малайзійських авіаліній в небі над Донбасом у 2014 році.

Як повідомляло Радіо Свобода, 13 липня в США федеральне велике журі присяжних затвердило звинувачення на адресу 12 російських громадян, яких слідство у справі про втручання Росії в американські президентські вибори вважає винними в організації кібератак на комп’ютери представників Демократичної партії під час передвиборної кампанії 2016 року.

Повну версію розслідування українською можна буде прочитати на сайті Радіо Свобода завтра, 20 червня.