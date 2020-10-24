Мінфін США запровадив санкції проти російського НДІ через шкідливу програму Triton

Міністерство фінансів США оголосило 23 жовтня про запровадження санкцій проти російського Центрального науково-дослідного інституту хімії і механіки. Обмеження запроваджуються згідно із законом «Про протидію противникам Америки за допомогою санкцій» (Countering America's Adversaries Through Sanctions Act, CAATSA).

Мінфін США аргументував внесення інституту до списку санкцій хакерською атакою на нафтохімічний завод на Близькому Сході в 2017 році. У Вашингтоні вважають, що ЦНДІХМ був причетний до кібератаки.

У США встановили, що московський інститут причетний до створення шкідливої програми Triton, відомої як TRISIS і HatMan. Програма була розроблена спеціально для атак на системи промислової безпеки та маніпулювання ними, зазначається в публікації Російської служби «Голосу Америки». Такі системи відповідають за безпечне аварійне відключення виробництва на об’єктах критичної інфраструктури. Кіберексперти називають Triton «найнебезпечнішою з усіх відомих загроз».

«Уряд Росії продовжує займатися небезпечними кіберопераціями, спрямованими проти США і наших союзників, – йдеться в заяві міністра фінансів Стівена Мнучіна. – Наша адміністрація буде продовжувати агресивно захищати критично важливу інфраструктуру Сполучених Штатів від усіх, хто намагається завдати їй шкоди».

Впродовж останніх років хакери використовували Triton проти американських партнерів на Близькому Сході, а також сканували і досліджували за її допомогою об'єкти на території США, мовиться далі. Як зазначив Мнучін, розробка та використання програми Triton проти партнерів США викликає особливу тривогу, особливо якщо враховувати «причетність російського уряду до зловмисних і небезпечних дій в кіберпросторі».

Після внесення до списку санкцій Мінфіну США, за даними «Голосу Америки», все майно і інтереси ЦНДІХМ, що перебувають в американській юрисдикції, були заблоковані, а громадянам США заборонено мати будь-які справи з цими установами. Під санкціями можуть опинитися і іноземці, «які вчиняють певні операції з ЦНДІХМ», наголошується в заяві Мінфіну.

Посол Росії в США Анатолій Антонов назвав нелегітимними санкції США проти російського ЦНДІХМ. Про це сказано в його заяві, розміщеній на сторінці російської дипмісії в фейсбуці. «Повністю відкидаємо висунуті адміністрацією звинувачення проти ФДУП «Центральний науково-дослідний інститут хімії та механіки». Знову підкреслюємо нелегітимність будь-яких односторонніх рестрикцій», – заявив Антонов. Дипломат також зазначив, що Росія «не веде наступальних операцій в кіберсфері».