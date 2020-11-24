США ввели санкції проти трьох російських компаній за звинуваченням у порушенні режиму нерозповсюдження зброї масового ураження щодо Сирії, Ірану і Північної Кореї. За повідомленням Федерального реєстру США, рішення про санкції Держдепартамент ухвалив ще 6 листопада, проте опубліковане воно сьогодні.

Так, у список увійшли Nilco Group, АТ «Завод Елекон» і АТ «Авіазапчастини». Державним компаніям і урядовим відомствам США заборонено мати справи з внесеними до списку санкцій компаніями. У список також потрапили дві китайські компанії.

Компанія «Авіазапчастини» фігурувала в справі про російський кредит ультраправій французькій партії на чолі з Марін Ле Пен. Кредит в 9 мільйонів євро був виданий Першим чесько-російським банком, а потім перейшов на «Авіазапчастини». У червні повідомлялося про угоду між партією Ле Пен і російською компанією про повернення кредиту.