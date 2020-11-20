США запровадили санкції проти двох компаній через експорт примусової праці з Північної Кореї

Сполучені Штати 19 листопада запровадили санкції проти ще двох компаній, які підозрюються в причетності до експорту примусової праці з Північної Кореї, і закликали інші країни відправити додому всіх північнокорейських робітників, які лишилися. Про це повідомляє Міністерство фінансів США, передає «Голос Америки».

Згідно з заявою, до чорного списку внесені російська будівельна компанія «Мокран» і північнокорейська компанія Korea Cholsan General Trading, яка працює в Росії.

Як заявило в четвер Міністерство фінансів США, під прикриттям Korea Cholsan General Trading мережа російських компаній шукала північнокорейських робітників і отримувала для них дозволи на роботу в Росії.

Компанія «Мокран» також подала запит і отримала дозволи на роботу для північнокорейських робітників.

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«Північна Корея давно експлуатує своїх громадян, відправляючи їх в далекі країни для роботи в виснажливих умовах, щоб надати фінансову підтримку Пхеньяну та його програмам озброєнь... Ті країни, де ще залишилися північнокорейські робітники, повинні відправити їх додому», – йдеться в заяві міністра фінансів Стівена Мнучіна.

Ухвалена в 2017 році резолюція Ради Безпеки ООН вимагає, щоб всі країни відправили додому всіх північнокорейських робітників до 22 грудня минулого року, щоб не дозволяти їм заробляти іноземну валюту для ядерної та ракетної програм КНДР.

За оцінками США, Пхеньян заробляв більше 500 мільйонів доларів на рік за рахунок експлуатації близько 100 тисяч відправлених за кордон робітників. Близько 50 000 з них знаходилися в Китаї і 30 000 – в Росії.

У травні російські ЗМІ поширили коментарі посла Росії в Пхеньяні, який заявив, що зусиллям Москви по репатріації північнокорейських робітників завадив спалах коронавірусу і що закриття кордонів КНДР означало, що робочих відправили додому.

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У січні прессекретар Міністерства закордонни справ Росії Марія Захарова повідомила журналістам, що в Росії залишилося близько тисячі північнокорейських робітників. Вона сказала, що через транспортні обмеження відправити додому всіх робітників не вдалося.

Опублікована в січні статистика Міністерства внутрішніх справ Росії показала, що кількість туристичних і студентських віз, виданих Росією північнокорейцям, в минулому році різко зросла.

Експерти підозрюють, що багато хто з тих, хто отримав туристичні візи, насправді нелегально працюють у Росії.

У грудні Москва і Пекін спробували домогтися скасування ряду санкцій відносно Північної Кореї, але зазнали невдачі.