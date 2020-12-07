Нападників на одеського активіста Устименка засудили умовно

Учасники бойових дій Станіслав Руденко і Юрій Гаврилюк були визнані винними у нападі на одеського активіста Віталія Устименка, а один з них – у зберіганні зброї. Як передає кореспондент Радіо Свобода, колегія суддів Приморського районного суду міста Одеси вирішила, що обвинувачення не змогло довести замовний замах на вбивство. Тому, за словами голови колегії суддів Сергія Кічмаренка, справу перекваліфікували.

Обох нападників визнали винними у хуліганстві, частина 4 статті 296 – грубому порушенні громадського порядку з мотивів явної неповаги до суспільства, що супроводжується особливою зухвалістю чи винятковим цинізмом, вчинені із застосуванням вогнепальної або холодної зброї чи іншого предмета, спеціально пристосованого або заздалегідь заготовленого для нанесення тілесних ушкоджень.

Достатніх доказів, що хтось замовив напад на активіста або наказав його вбити, судді не знайшли.

За напад обидвоє отримали по чотири роки в’язниці, але були звільнені із зали суду, оскільки два роки обвинувачені відсиділи в Одеському слідчому ізоляторі, а ще два роки отримали у вигляді умовного покарання із випробувальним терміном.

Суддя Кічмаренко окремо наголосив, що колегія взяла до уваги бойовий досвід обвинувачених та велику чисельність нагород. Зокрема Гаврилюк брав свого часу участь в боях на Світлодарській дузі.

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Руденко також окремо визнали винним у зберіганні зброї – на момент затримання в нього було 30 набоїв.

Обидва нападника були затримані у вересні 2018 року, напад стався в червні 2018-го. І Устименко, і обвинувачення, та інші активісти неодноразово наголошували на замовному характері злочину, але в суді це обвинувачення не змогли довести. Цивільний позов був задоволений частково – Устименко просив стягнути з нападників 150 тисяч гривень моральної шкоди, але суд зменшив цю суму до 25 тисяч гривень.

Обидві сторони подаватимуть апеляцію – Устименко проситиме про більш серйозне покарання, а адвокати обвинувачених – про виправдувальний вирок.