У Празі відкрили виставку до 100-річчя Українського вільного університету

У Празі відкрилася виставка до 100-річчя заснування Українського вільного університету, повідомило посольство України в Чехії.

Виставка, яку підготував колектив дослідників із наукової групи Collegium Europaeum, що діє при Карловому університеті в Празі та Академії наук Чехії, розповідає історію УВУ через короткі біографії професорів, що працювали в цьому навчальному закладі в часи «празького періоду» УВУ, який припадає на 1921 – 1945 роки.

Про важливість заснування УВУ, особливо в міжвоєнний період (1919 – 1939 роках), на відкритті виставки говорили посол України в Чехії Євген Перебийніс, директор празької Слов’янської бібліотеки Лукаш Бабка, автор експозиції виставки Петр Главачек.

Присутня на вернісажі нинішня ректорка УВУ Марія Пришляк у своєму виступі звернула увагу на те, що і тепер, в часи самостійної держави Україна, УВУ залишається «послом України в Європі», «допомагає поширювати в міжнародному середовищі пам’ять про українську українську проблематику».

Виставку підготували філософський факультет Карлового університету в Празі, Інститут філософії Академії наук Чеської республіки і посольство України в Празі. Виставку можна буде оглянути до 30 жовтня в приміщенні Клементинуму – історичній будівлі Національної бібліотеки в Празі.

УВУ був заснований у Відні на початку 1921 року, але, зважаючи на те, що тисячі українців, зокрема, молодь, емігрували до Чехословаччини, було ухвалене рішення про переведення УВУ до Праги. Ідею підтримав президент тодішньої Чехословаччини Томаш Гарріг Масарик. Урочисте відкриття УВУ у Празі відбулось 23 жовтня 1921 року. «Українсько-чеські взаємини від Х до ХХ століття» – такою була тема інавгураційної лекції першого ректора УВУ Олександра Колесси.

УВУ мав два факультети – філософський і правничий. Протягом міжвоєнного періоду викладачами УВУ були відомі українські вчені, державні й політичні діячі Августин Волошин, Дмитро Антонович, Дмитро Дорошенко, Вадим Щербаківський, Іван Борковський, Іван Панкевич.

Після Другої світової війни УВУ перемістився до Мюнхена, де продовжує працювати й нині. У 1999 році розпочав роботу його третій факультет – україністики. УВУ – єдиний український виш за межами України, який протягом 100 років зумів зберегти безперервність навчального процесу. На виставці, яка відкрилась у Празі, представлені публікації як видані вченими УВУ, так і дослідниками його діяльності.

Вперше виставка, присвячена історії УВУ, відкрилася на Філософському факультеті Карлового університету в 2015 році, тоді також вийшла у світ книжка «Особистості Українського вільного університету в Празі в 1921 – 1945 роках».