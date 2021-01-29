Українському вільному університетові – «українському диву» – 100 років

«Одним із українських див» називає Український вільний університет історик Володимир Сергійчук.

За його словами, жодна інша нація не спромоглася створити такий феномен. «Тільки наше українство, перебуваючи на чужині, зуміло організувати вищий навчальний заклад, щоб він зміг проіснувати 100 років. Пережив війни, гарячі й холодні, але вижив й утвердився, і далі продовжує виконувати свою місію», – зазначив Сергійчук під час «круглого столу», присвяченого ювілеєві славетного вишу.

Український вільний університет був заснований 100 років тому, у січні 1921 року, у Відні. Відтак переселився до Праги, а після Другої світової війни – до Мюнхена, де продовжує діяти й донині.

Серед батьків-засновників університету був голова Центральної Ради Михайло Грушевський. А в статуті вишу записано, що його завданням є не тільки готувати фахівців для України, але й інтегрувати українську науку до Європи.

Як розповідає нинішня ректорка університету Марія Пришляк, після поразки Української незалежної держави засновники УВУ вірили, що університет в екзилі зможе найкраще служити справі української державності, запевнити місце українців у міжнародних наукових колах.

Ще в празькому періоді 1920–30-х років УВУ створив фундамент української науки, ініціював перші курси українознавства, інтегрував українську науку в сферу європейської науки.

За часів Холодної війни він був голосом поневоленої України в Європі, провадив боротьбу з радянською пропагандою.

Сьогодні Український вільний університет далі сприяє європейській інтеграції України.

Марія Пришляк наголосила: «Ми єдиний університет у Німеччині, хіба й у Європі, з повноцінною програмою українознавства. Ми виховуємо нові покоління науковців і професіоналів із західною освітою, знанням західного світу, готових будувати краще майбутнє своєї країни».

Якщо раніше в УВУ вчилися лише представники закордонного українства (і велику частину інтелектуальної еліти діаспори становлять саме його випускники), то нині на навчання до Мюнхена приїздять також українці з України.

«Сьогодні УВУ слугує для випускників із України віконцем у Європу. Він дає нагоду молодим професіоналам здобути свій диплом в Українському вільному університеті і пізніше прислуговуватися українській нації чи поза Україною, чи в Україні», – зазначив голова Фундації УВУ Аскольд Лозинський.

Фундація УВУ, що відає фінансуванням університету, була створена 1973 року в Нью-Йорку. Адже УВУ – приватний український виш, який існує на пожертви українських іммігрантів.

Вшановуючи Український вільний університет з нагоди його 100-річчя, учасники «круглого столу» наголошували на тому, що це один із найстаріших університетів у Німеччині, а також єдиний у світі вищий навчальний заклад поза межами України з українською мовою навчання.

Як зазначали учасники обговорення, Український вільний університет відіграв важливу роль у процесах державотворення, а зараз прислуговується утвердженню української державності. Вагома, зокрема, його роль у просуванні верховенства права в Україні. На цьому наголосив професор УВУ, суддя Федерального претензійного суду США Богдан Футей.

Український вільний університет у Мюнхені створювався для українців. Але в майбутньому цей славетний виш готовий відкрити свої двері і для іноземців, які бажають вивчати україністику. Як відзначили учасники «круглого столу», це була б унікальна можливість для України просувати свої інтереси за кордоном.