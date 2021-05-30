«Укрзалізниця» з 1 червня запускає міжнародний рейс, який з’єднає Київ, Будапешт і Відень

«Укрзалізниця» повідомила про запуск із 1 червня міжнародного рейсу, який з’єднає Київ, Будапешт і Відень.

«У зв’язку із стабілізацією ситуації з коронавірусом, Укрзалізниця відновлює міжнародне сполучення за сприяння залізничних адміністрації Австрії та Угорщини. Перший рейс з Києва до Відня відправиться вже 1 червня, тож у пасажирів Укрзалізниці є чудова нагода розпочати своє літо з візиту до Австрії. Надалі потяг курсуватиме щоденно за наступним графіком: він відправлятиметься з Центрального київського вокзалу о 14:07, проходитиме через Будапешт (прибуття о 8:20) і прибуватиме до Відня об 11:21 наступного дня. У зворотному напрямку (з 2 червня) потяг відправлятиметься о 16:42 і прибуватиме до Києва о 17:22 наступного дня», – йдеться в повідомленні.

За даними УЗ, квитки на поїзд Київ-Відень можна придбати в міжнародних квиткових касах вокзалів.

«Актуальну інформацію щодо правил в’їзду українських громадян на територію Австрії та Угорщини, а також громадян цих країн до України, пасажири можуть дізнатися через офіційні джерела посольств України у Австрії та Угорщині й посольств цих країн в Україні», – додає перевізник.

«Укрзалізниця» 14 травня відкрила продаж квитків на міжнародні залізничні маршрути до Угорщини та Австрії.

На початку поточного місяця «Укрзалізниця» анонсувала, що у червні відновить міжнародні подорожі, призупинені через пандемію COVID-19.