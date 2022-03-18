«Укрзалізниця» повідомила про додаткові евакуаційні рейси на 18 березня

«Укрзалізниця» повідомила, що на 18 березня призначено додаткові евакуаційні рейси з Києва, Харкова, Дніпра, Краматорська, Кривого Рогу і Запоріжжя.

Київ (Дарниця):

1:00 – Інтерсіті+ Дарниця – Харків;

8:00 – Інтерсіті+ Дарниця – Львів;

17:00 – Інтерсіті+ Дарниця – Львів.

Харків:

8:00 – Інтерсіті+ Харків – Львів;

9:40 – №229/230 Харків – Ужгород;

13:00 – №239/240 Харків – Львів.

Дніпро:

17:00 – №503/504 Дніпро – Вінниця;

20:00 – №226/225 Дніпро – Чоп.

Краматорськ:

13:00 – №277/278 Краматорськ – Львів;

16:00 – №279/280 Краматорськ – Львів.

Кривий Ріг:

11:00 – №219/220 Кривий Ріг – Ужгород.

Запоріжжя:

10:00 – №902/901 Запоріжжя – Чоп.

Додаткові рейси також відправляться з Одеси до Ужгорода о 22:32, з Києва до Хелма о 19:13.

Повідомляється, що «Укрзалізниця» оновила чат-бот у Viber, Telegram, Facebook Messenger та Apple Messages з інформацію стосовно рейсів та відповіді на ключові питання щодо евакуації.

Як повідомляв раніше перевізник, евакуаційні рейси – безкоштовні.