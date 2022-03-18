«Укрзалізниця» повідомила про додаткові евакуаційні рейси на 18 березня

«Укрзалізниця» повідомила, що на 18 березня призначено додаткові евакуаційні рейси з Києва, Харкова, Дніпра, Краматорська, Кривого Рогу і Запоріжжя.
Київ (Дарниця):
1:00 – Інтерсіті+ Дарниця – Харків;
8:00 – Інтерсіті+ Дарниця – Львів;
17:00 – Інтерсіті+ Дарниця – Львів.
Харків:
8:00 – Інтерсіті+ Харків – Львів;
9:40 – №229/230 Харків – Ужгород;
13:00 – №239/240 Харків – Львів.
Дніпро:
17:00 – №503/504 Дніпро – Вінниця;
20:00 – №226/225 Дніпро – Чоп.
Краматорськ:
13:00 – №277/278 Краматорськ – Львів;
16:00 – №279/280 Краматорськ – Львів.
Кривий Ріг:
11:00 – №219/220 Кривий Ріг – Ужгород.
Запоріжжя:
10:00 – №902/901 Запоріжжя – Чоп.
Додаткові рейси також відправляться з Одеси до Ужгорода о 22:32, з Києва до Хелма о 19:13.
Повідомляється, що «Укрзалізниця» оновила чат-бот у Viber, Telegram, Facebook Messenger та Apple Messages з інформацію стосовно рейсів та відповіді на ключові питання щодо евакуації.
Як повідомляв раніше перевізник, евакуаційні рейси – безкоштовні.
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