«Укрзалізниця» надала графік додаткових евакуаційних рейсів на 19 березня

«Укрзалізниця» повідомила, що на 19 березня призначено додаткові евакуаційні рейси з Києва, Харкова, Дніпра, Краматорська і Запоріжжя.
Київ (Дарницький вокзал):
01:00 – Інтерсіті+ Дарниця – Харків;
08:00 – Інтерсіті+ Дарниця – Львів;
17:00 – Інтерсіті+ Дарниця – Львів.
Харків:
08:00 – Інтерсіті+ Харків – Львів;
09:40 – №229/230 Харків – Івано-Франківськ;
13:00 – №239/240 Харків – Львів.
Дніпро:
20:00 – №234/233 Дніпро – Чоп.
Краматорськ:
13:00 – №263/264 Краматорськ – Львів;
16:00 – №265/266 Краматорськ – Львів.
Запоріжжя:
16:05 – №225 Запоріжжя – Ковель.
Додаткові рейси також відправляться з Одеси до Ужгорода о 22:32, з Києва до Хелма о 19:13.
«Укрзалізниця» раніше оновила чат-бот у Viber, Telegram, Facebook Messenger та Apple Messages з інформацію стосовно рейсів та відповіді на ключові питання щодо евакуації.
Як зауважив перевізник, евакуаційні рейси – безкоштовні.
FACEBOOK КОМЕНТАРІ