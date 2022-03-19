«Укрзалізниця» надала графік додаткових евакуаційних рейсів на 19 березня

«Укрзалізниця» повідомила, що на 19 березня призначено додаткові евакуаційні рейси з Києва, Харкова, Дніпра, Краматорська і Запоріжжя.

Київ (Дарницький вокзал):

01:00 – Інтерсіті+ Дарниця – Харків;

08:00 – Інтерсіті+ Дарниця – Львів;

17:00 – Інтерсіті+ Дарниця – Львів.

Харків:

08:00 – Інтерсіті+ Харків – Львів;

09:40 – №229/230 Харків – Івано-Франківськ;

13:00 – №239/240 Харків – Львів.

Дніпро:

20:00 – №234/233 Дніпро – Чоп.

Краматорськ:

13:00 – №263/264 Краматорськ – Львів;

16:00 – №265/266 Краматорськ – Львів.

Запоріжжя:

16:05 – №225 Запоріжжя – Ковель.

Додаткові рейси також відправляться з Одеси до Ужгорода о 22:32, з Києва до Хелма о 19:13.

«Укрзалізниця» раніше оновила чат-бот у Viber, Telegram, Facebook Messenger та Apple Messages з інформацію стосовно рейсів та відповіді на ключові питання щодо евакуації.

Як зауважив перевізник, евакуаційні рейси – безкоштовні.