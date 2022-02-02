Наглядова рада «Укрзалізниці» обрала своїм головою Гепарда Хафера

У середу відбулося перше засідання нової Наглядової ради «Укрзалізниці», на якому її головою було обрано Гепарда Хафера, повідомляє пресслужба уряду.

«Обрано голову Наглядової ради — ним став Хафер Гепард. Заступником голови став Лещенко Сергій. Наприкінці зустрічі члени ради домовилися провести наступне засідання в кінці лютого», – йдеться в повідомленні.

Міністр інфраструктури Олександр Кубраков заявив, що «початок роботи нової Наглядової ради «Укрзалізниці» – важливий етап для реформи корпоративного управління».

Згідно з повідомленням, незалежними членами ради стали Анатолій Амелін, Александер Долл, Якуб Карновскі та Гепард Хафер. Державу у Наглядовій раді представлятимуть СергійЛещенко, Давід Ломджарія, Сергій Москаленко.

Наглядова рада «Укрзалізниці» не працювала з кінця вересня 2021 року. Причина – закінчення строку дії контрактів останніх чотирьох членів ради. В грудні минулого року уряд визначив переможців відбору нових членів Наглядової ради.