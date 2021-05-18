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18 травня 2021, Київ 11:55
Новини | Суспільство

«Укрзалізниця» до 21 травня збирає пропозиції громадян до нового розкладу поїздів

У лютому-березні зібрали близько 800 пропозицій від пасажирів, експертів, активістів та місцевих громад

«Укрзалізниця» повідомила про зворотний зв’язок від пасажирів щодо графіків та маршрутів перевезень.

«Пропозиції будуть проаналізовані та можуть стати частиною нового розкладу руху з 12 грудня 2021 року... Кінцева дата збору пропозицій по новому графіку на 2022 рік – 21 травня, пропозиції з детальним описом та обґрунтуванням потрібно надсилати для аналізу на електронну скриньку uz.suggestions@gmail.com», – йдеться в повідомленні перевізника.

В «Укрзалізниці» повідомили, що у лютому-березні зібрали близько 800 пропозицій від пасажирів, експертів, активістів та місцевих громад.

«Укрзалізниця» напередодні повідомила про нові маршрути на літній період.

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