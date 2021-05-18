«Укрзалізниця» до 21 травня збирає пропозиції громадян до нового розкладу поїздів

«Укрзалізниця» повідомила про зворотний зв’язок від пасажирів щодо графіків та маршрутів перевезень.

«Пропозиції будуть проаналізовані та можуть стати частиною нового розкладу руху з 12 грудня 2021 року... Кінцева дата збору пропозицій по новому графіку на 2022 рік – 21 травня, пропозиції з детальним описом та обґрунтуванням потрібно надсилати для аналізу на електронну скриньку uz.suggestions@gmail.com», – йдеться в повідомленні перевізника.

В «Укрзалізниці» повідомили, що у лютому-березні зібрали близько 800 пропозицій від пасажирів, експертів, активістів та місцевих громад.

«Укрзалізниця» напередодні повідомила про нові маршрути на літній період.