У Ташкенті судять військових, звинувачених у шпигунстві на користь Росії

У Ташкенті розпочався закритий суд над колишнім директором Інституту стратегічних і міжрегіональних досліджень при президенті Узбекистану Рафіком Сайфуліним. Його звинувачують в шпигунстві на користь Росії і розголошенні державної таємниці. Повідомляє місцева служба Радіо Свобода.

У справі також проходять близько десяти співробітників Служби державної безпеки і Міністерства оборони Узбекистану, серед них – начальник управління Об’єднаного штабу Збройних сил країни Акбар Ярбабаєв.

Як повідомив місцевій редакції Радіо Свобода на умовах анонімності представник силових структур Узбекистану, пред’явлені підсудним звинувачення схожі з тими, за якими минулого року заарештували підполковника у відставці, кореспондента газети Міністерства оборони Узбекистану «Ватанпарвар» ( «Патріот») Володимира Калошина. Його звинуватили в «розголошенні державних таємниць».

Джерело, знайоме з обвинуваченими, сказав, що вони займалися передачею «аналітичних висновків, але не секретної інформації і документів».

Журналіст Радіо Свобода зв’язався по телефону з адвокатами заарештованих узбецьких військових, але ті відмовилися від коментарів, пославшись на те, що суд у справі їх підзахисних проходить в закритому режимі.

Перше засідання у цій справі відбулося на початку лютого у Військовому суді Узбекистану. Пізніше через ремонт в цій будівлі слухання перенесли в суд, де розглядають кримінальні справи. Обвинуваченим загрожує до 20 років позбавлення волі.

Рафік Сайфулін у радянські часи працював в КДБ. Після здобуття Узбекистаном незалежності був співробітником Державного комітету з прогнозування і статистики. Пізніше очолив Інститут стратегічних і міжрегіональних досліджень при президенті Узбекистану. За словами джерел, був одним з наближених глави Служби національної безпеки Рустама Іноятова. У своїх аналітичних статтях виступав за зближення Узбекистану з Росією.

Акбар Ярбабаєв, випускник Качинської вищої школи льотчиків, працює в Збройних силах Узбекистану з 1993 року. У 2006 році був нагороджений тодішнім президентом Ісламом Карімовим орденом «Шон-Шараф» («Слави»). Брат Ярбабаєва, Олексій, який живе в Санкт-Петербурзі, розповів, що його родича і його дружину затримали в липні минулого року.

Після приходу до влади президента Шавката Мірзіеєва у 2016 році, в Узбекистані засуджено за різними статтями кілька високопоставлених силовиків – зокрема, колишнього голову Служби державної безпеки Узбекистану Іхтієра Абдуллаєва, колишнього генерального прокурора Рашида Кадирова, керівника середньої ланки і колишнього заступника голови Верховного суду.