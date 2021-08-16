Узбекистан заявив про збитий афганський літак, який порушив кордон

Влада Узбекистану заявила, що збройні сили країни збили афганський військовий літак після того, як він незаконно проник в повітряний простір держави.

Представник Міністерства оборони Узбекистану заявив 16 серпня, що сили протиповітряної оборони «запобігли незаконному перетинанню повітряних кордонів Узбекистану військовим літаком з Афганістану» напередодні у Шерободському районі Сурхандаринської області.

За даними відомства, два афганських пілоти вижили і госпіталізовані в тяжкому стані. Повідомлень про інших постраждалих немає.

Заява була зроблена після того, як бойовики «Талібану» взяли під свій контроль Кабул, а президент Афганістану Ашраф Гані залишив країну.

За повідомленнями, в останні тижні сотні афганців, включаючи солдатів і місцеву поліцію, почали утікати в інші сусідні країни Центральної Азії, коли сили «Талібану» захопили владу в багатьох провінціях, особливо в північних прикордонних районах.