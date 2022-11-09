На тлі міграції з Росії Узбекистан розглядає ідею давати іноземцям громадянство за 1 млн дол інвестицій

В Узбекистані до 23 листопада на громадське обговорення винесли законопроєкт, яким пропонується надавати іноземцям громадянство в обмін на один мільйон доларів інвестицій в країну. Відповідна ініціатива з’явилася на тлі потоку міграції із Росії, яка триває після оголошеної в РФ так званої «часткової мобілізації».

Так, у спрощеному порядку громадянство може бути надано фізичній особі, яка вклала кошти в інвестиційні проєкти, що реалізуються в Узбекистані, або «інвестувала» у відомого вченого, спортсмена, діяча культури та мистецтва. Відповідна норма може стати доповненням до закону «Про громадянство Республіки Узбекистан».

У проєкті також міститься вказівка органам державного управління переглядати та скасовувати нормативні правові акти, що суперечать цьому закону.

Ініціатори законопроєкту очікують, що схвалення поправок підвищить інвестиційну привабливість і авторитет Узбекистану, приверне увагу міжнародної бізнес-спільноти до країни.

Наприкінці жовтня на тлі міграції з Росії повідомлялося, що в Казахстані планують видавати посвідку на проживання іноземцям, які інвестували в економіку країни 300 тисяч доларів.