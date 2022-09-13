В Узбекистані, де росіяни активно відкривають рахунки, посилено вимоги видачі карток іноземцям

Банки Узбекистану посилили умови видачі карток іноземцям – щонайменше два узбецькі банки посилили свої вимоги щодо нерезидентів із 12 вересня.

Як передає телеканал «Настоящее время», створений Радіо Свобода з участю «Голосу Америки», банк «Капітал» повідомив, що відкриватиме рахунки тільки для іноземних громадян, які потрапляють під категорії «студент», «офіційно працевлаштований» чи «перебуває в республіці понад 15 днів».

Повідомляється, що умови видачі карток нерезидентам посилив також банк «Іпак Йул». Згідно з новими правилами, тепер рахунок можна відкрити лише у головному офісі в Ташкенті.

Раніше для оформлення банківської картки в Узбекистані була потрібна лише місцева сім-карта, реєстрація, яку можна оформити в місцевому готелі, і кілька робочих днів очікування.

Після того, як Росія розв’язала війну проти України, багато країн Заходу наклали на неї жорсткі санкції. Під обмеження потрапили російські банки: через це росіяни тепер не можуть розплачуватись картками за межами країни та користуватися іноземними платіжними сервісами. У цих умовах багато громадян Росії шукають обхідні шляхи – і масово їдуть оформлювати банківські картки до країн СНД, Туреччини та інших регіонів, які санкції не підтримують. Популярний напрямок для «карткового туризму» країни Центральної Азії – Узбекистан, Киргизстан, Таджикистан, Казахстан.

У Центробанку Узбекистану раніше повідомили, що з початку 2022 року оформлення рахунків іноземцями в країні зросло на 15-20% і досягло 169 тисяч. На початок липня на рахунках росіян в Узбекистані зберігалося близько 115 млн дол.