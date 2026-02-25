Узбекистан посилює контроль за експортом бавовняної целюлози. Її використовують для виробництва пороху

Заступник прем’єр-міністра Узбекистану Жамшид Ходжаєв під час зустрічі урядової комісії з підприємцями заявив, що триває перевірка контрактів на експорт бавовняного пуху та целюлози через ризик запровадження санкцій.

«Якщо ми не проведемо необхідні перевірки, під санкції може потрапити вся система. Після цього ви не зможете отримати оплату – платежі просто не проходитимуть, і ситуація стане вкрай складною», – цитує його Азаттик.Азія.

Урядовці перевіряють інформацію щодо покупців. «Якщо покупець пов'язаний з підприємствами, включеними до SDN-списку (Specially Designated Nationals – спеціальний список санкцій, що формується міністерством фінансів США – ред.), або існує ризик використання продукції в подвійних цілях, необхідно припиняти договірні відносини», – розповів заступник голови Центрального банку Аброрхужа Турдалієв.

Бавовняну целюлозу використовують для виробництва пороху та патронів. У грудні 2025 року Велика Британія запровадила санкції проти чотирьох компаній із Узбекистану (Raw Materials Cellulose, Gelion Business Trade, Ферганський хімічний завод, Chemistry International), які виробляють бавовняну целюлозу.

У списку санкцій ЄС і Лондона також опинився бізнесмен Рустам Мумінов – громадянин Узбекистану, Росії та Великої Британії. Цей підприємець володіє Ферганським хімічним заводом. Редакція Азаттик.Азія з посиланням на документи ЄС писала, що підприємство Мумінова постачало бавовну на порохові заводи до російських міст Перм та Казань. На цих підприємствах виробляють зброю для армії РФ.