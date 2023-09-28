Через вибух на складі в столиці Узбекистану загинув підліток, понад 160 людей постраждали

Через вибух на складі в одному з районів столиці Узбекистану Ташкента загинув 16-річний підліток і ще 163 людини постраждали.

За даними МОЗ країни, 138 людей із числа потерпілих отримали амбулаторну медичну допомогу, решті знадобилась госпіталізація.

Вночі 28 вересня стався сильний вибух на складі в Сергелійському районі Ташкента. За даними МНС Узбекистану, після вибуху розгорілася сильна пожежа.

У мережі користувачі поширювали кадри з гучним вибухом. Повідомляється, що ударною хвилею потрощило вікна довколишніх будинків та магазинів.

Офіційної інформації про те, що стало причиною вибуху, наразі немає.