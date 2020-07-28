В Узбекистані у справі про прорив дамби затримали 9 осіб

В Узбекистані у справі про прорив дамби Сардобинського водосховища затримали дев’ятьох осіб, повідомила Генеральна прокуратура країни. Дамбу прорвало 1 травня цього року, тоді шестеро людей загинули, близько 70 тисяч – евакуювали.

Серед фігурантів – посадові особи компанії-замовника будівництва дамби, проєктувальника, підрядників і Міністерства водного господарства.

У висновку експертів зазначено, що причиною прориву дамби стали помилки і недоліки в проєктній документації, будівництві й експлуатації.

Сардобинське водосховище було побудоване в 2017 році. На його будівництво з держбюджету було виділено 404,4 мільйони доларів.

У результаті прориву дамби були затоплені значні території Узбекистану і сусіднього Казахстану.

Експерти і фахівці в галузі будівництва водосховищ заявляють, що більш імовірною причиною прориву дамби стала масштабна корупція: розкрадання бетону й інших будматеріалів при її зведенні.