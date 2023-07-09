В Узбекистані проходять дострокові президентські вибори

В Узбекистані у неділю відбуваються дострокові президентські вибори. На пост глави держави претендують чинний президент Шавкат Мірзійоєв та три кандидати від формально опозиційних партій.

Дострокові вибори призначили після того, як на референдумі 30 квітня було схвалено поправки до Конституції Узбекистану. Згідно з ними, президентський термін тепер складатиме не п’ять, а сім років. Через це президентські терміни нинішнього президента Мірзійоєва, який перебуває при владі з 2016 року, «обнулюються», що дає йому можливість ще двічі обиратися президентом – до 2037 року. Повноваження президента також будуть розширені.

Політологи вважають, що вибори по своїй суті будуть формальні і переможе Мірзійоєв.