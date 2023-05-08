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Влада Узбекистану оголосила про дострокові президентські вибори

Шавкат Мірзійоєв (п), відповідно до недавніх змін до Конституції, зможе залишатися на посаді президента до 2040 року

Президент Узбекистану Шавкат Мірзійоєв оголосив про проведення дострокових президентських виборів. Він вже підписав указ про проведення виборів.

«Дострокові вибори президента Республіки Узбекистан призначити на 9 липня 2023 року. Цей указ надіслати до Центральної виборчої комісії Республіки Узбекистан», – йдеться у тексті документа.

Нещодавно на референдумі в Узбекистані виборці схвалили конституційні поправки, які дозволять нинішньому президенту Шавкату Мірзійоєву залишатися на посаді до 2040 року.

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