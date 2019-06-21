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21 Червень 2019, Київ 22:10
Новини | Міжнародні

В Узбекистані Сенат вперше очолила жінка

21 червня члени Сенату обрали головою верхньої палати парламенту Танзілу Норбоєву

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Вперше в історії Узбекистану жінка очолила верхню палату парламенту – Сенат.

21 червня члени Сенату обрали лідеркою Танзілу Норбоєву.

До того, як 20 червня президент Узбекистану Шавкат Мірзійоєв номінував Норбоєву на посаду, вона була віце-прем’єркою і головою урядового комітету з питань жінок.

Попередній голова Сенату Нігматулла Юлдошев 20 червня був переведений на посаду генерального прокурора.

Він замінив на цій посаді звільненого Отабека Муродова, обвинуваченого в хабарництві.

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