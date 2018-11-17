В Україні щороку передчасно народжується близько 20 тисяч дітей – МОЗ

Щороку в Україні раніше терміну народжується близько 20 тисяч дітей, інформує Міністерство охорони здоров'я на сторінці у Facebook.

«Щороку 15 мільйонів дітей у світі народжуються раніше терміну, а в Україні – близько 20 тисяч», – ідеться в повідомленні.

У МОЗ також вказали, що планують разом із міжнародними партнерами забезпечити необхідним обладнанням українські регіональні перинатальні центри, продовжити практику програм стажування за кордоном для українських лікарів.

Окрім того, керівники української медицини мають намір найближчим часом визначити три кращі перинатальні центри України, на базі яких відкриються тренінгові центри для навчання неонатологів. Наприкінці листопада в Україні планують отримати нові міжпрофільні Європейські стандарти охорони здоров’я для новонароджених.

У МОЗ інформують, що це перші міждисциплінарні протоколи, які протягом останніх п'яти років розробили 220 фахівців з 35 країн. Як зазначається, вони дозволять гармонізувати лікування недоношених та хворих новонароджених у Європі.

17 листопада відзначається Cвітовий день передчасно народжених дітей.

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