В Україні завершилася агітація перед виборами 31 березня

В Україні опівночі 30 березня завершилася агітаційна кампанія на призначених на 31 березня виборах президента України.

Центральна виборча комісія 29 березня звернулася до кандидатів на посаду президента, нагадавши, що з 00:00 30 березня забороняються будь-які агітаційні заходи і розміщення рекламних матеріалів.

«Не допускайте порушень і дійте в межах чинного законодавства. Кожен з вас повинен відчувати свою відповідальність перед виборцями, які йому довіряють. Які б різні ви не були, але ведення виборчої кампанії має проходити законно. Це перший показник чесної політики і надійного майбутнього країни. І якщо ви хочете порядку в країні, почніть з порядку у своїх виборчих кампаніях», – наполягають у ЦВК.

Також у ЦВК наголосили, що є «організацією, яка найбільше зацікавлена в проведенні справедливих виборів».

«Робота комісії організована за високими європейськими стандартами, і ми маємо намір зберегти та примножити цю тенденцію. Жодного втручання в роботу Центральної виборчої комісії не буде. Недопустимим має стати і тиск на членів окружних та дільничних виборчих комісій. Вони всі повинні чесно виконати свою роботу. Ми всі прагнемо в ході законного і прозорого виборчого процесу справедливих виборів, вільного та обдуманого голосування і чесних результатів», – ідеться в повідомленні на сайті ЦВК.

Перший тур президентських виборів в Україні відбудеться 31 березня. Згідно із законом, дню голосування передує так званий «день тиші».