У Чехії оцінили відповідь посла України Вацлаву Клаусові, який говорив про «провокації» Києва і хвалив Путіна

У Чехії засоби інформації високо оцінили відповідь посла України у Празі Євгена Перебийноса колишньому чеському президентові Вацлаву Клаусові, який у телевиступі говорив про «провокації» Києва щодо Москви і твердив про «обачну і тверезу» реакцію на ці «провокації» президента Росії Володимира Путіна.

Популярне видання idnes.cz, зокрема, назвало «гострою» відповідь Перебийноса на слова Клауса, який називав Україну «найбільшою проблемою» для безпеки», бо, мовляв, Захід підбурює її до «провокацій» проти Росії.

«Після сьогоднішнього (6 січня – ред.) інтерв’ю Вацлава Клауса на телеканалі «Пріма» я б мав для нього єдине запитання: чи означає його заява про Україну згоду з тими, хто собі думає, що 1938 року саме Чехословаччина спровокувала Гітлера, який розмірковував «обачно і тверезо»?» – написав Євген Перебийніс у твітері 6 січня.

Ідеться про події осені 1938 року, коли за результатами так званої «Мюнхенської змови» нацистська Німеччина під керівництвом Адольфа Гітлера окупувала і анексувала значні території Чехії, так звані Судети; також тоді Угорщина, на той час союзник Німеччини, окупувала південь Словаччини. 1939 року це врешті призвело до повної окупації Чехії Німеччиною і створення маріонеткової держави у Словаччині, таким чином призвівши до знищення тодішньої Чехословаччини.

Раніше 6 січня Вацлав Клаус, свого часу один із провідних діячів демократичного антикомуністичного руху в Чехословаччині, в 1990-х роках багаторічний прем’єр-міністр Чехії, а у 2003–2013 роках президент країни, в телевізійному виступі, зокрема, заявив: «Я за найбільшу проблему вважаю Україну, яка приносить нам величезну проблему – вона сама, але, я б сказав, її підштовхують політичні еліти Заходу, включно з нашими (чеськими – ред.), підштовхують, щоб вона щонайбільше провокувала Росію і президента Путіна. Там я бачу можливе огнище небезпеки. І я думаю, що Путін, звичайно, все ще поводиться, вважаю, обачно і тверезо і не наскакує на кожну провокацію. І це щастя, бо якби там був хтось із хаотичним міркуванням, то, думаю, та порохова бочка вже могла давно вибухнути».

У часи занепаду комунізму Вацлав Клаус став «батьком» радикальних економічних реформ, зокрема, автором так званої купонової приватизації. Ці реформи переважно високо оцінювали у світі, хоча пізніше лунала критика їхніх недоліків. Із політичного боку Клаус не раз висловлював погляди, що викликали суперечливі реакції.

Після відходу від влади Клаус не бере участі в державній політиці, але час від часу далі виступає з суперечливими заявами. Зокрема, у ставленні до України він дотримується позиції Кремля. 2014 року висловлювання Клауса про війну на сході України стали однією з причин того, що співпрацю з ним перервав впливовий дослідницький цент у США, Інститут Катона. Серед іншого, Вацлав Клаус твердить, що за події на сході України несуть відповідальність ЄС і США, бо підтримали Революцію гідності в України, а Росія, мовляв, опинилася втягнута в конфлікт мимоволі, і її президент Володимир Путін поводиться в цьому питанні раціонально. Також останніми роками 77-річний Клаус підтримує добрі особисті стосунки з владою Путіна.