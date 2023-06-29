Збиття «вагнерівцями» військового літака РФ з екіпажем підірве моральний дух російських ВКС – британська розвідка

Загибель військових льотчиків і збиття повітряного транспорту військ РФ під час заколоту ПВК «Вагнер», майже напевно, підірве моральний дух російських Військово-космічних сил. Як повідомляє у щоденному огляді Міноборони Британії із посиланням на дані розвідки, такі настрої очікуються вже у короткостроковій перспективі.

«24 червня сили ППО ПВК «Вагнер» збили російські військові гелікоптери та повітряно-десантний командно-штабний літак Іл-22М. Іл-22М є частиною відносно невеликого парку, що налічує до 12 літаків, які активно використовуються як для управління повітряним рухом, так і для радіорелейного зв’язку. Ці літаки спеціального призначення відіграли ключову роль в організації російських військ у їхній війні проти України. Як цінні активи вони діяли в межах безпеки російського повітряного простору, далеко за межами досяжності українських систем ППО. Втрата цього літака, ймовірно, вплине на російські повітряні та наземні операції», – йдеться в огляді.

У більш довгостроковій перспективі, каже британська сторона, «існує ймовірність того, що поточні рівні завдань, можливо, доведеться зменшити, щоб безпечно керувати авіапарком, що залишився».

«Це, ймовірно, підірве здатність Росії командувати та координувати свої сили, особливо у періоди інтенсивних операцій», – йдеться в повідомленні.

Під час недавнього заколоту у РФ на чолі із Євгеном Пригожиним «вагнерівці», за повідомленням нідерландського проєкту Oryx, збили російський військовий літак Іл-22М із 10 людьми на борту і шість бойових гелікоптерів, а саме: Ка-52 (пілоти загинули), Мі-8, Мі-35М і три вертольоти радіоелектронної боротьби Мі-8МТПР-1. Загальна кількість загиблих могла сягнути 20 військових, зазначили аналітики нідерландського проєкту.

26 червня президент РФ Володимир Путін підтвердив загибель російських військових пілотів. За його словами, «мужність, самопожертва полеглих героїв-льотчиків уберегла Росію від трагічних руйнівних наслідків».