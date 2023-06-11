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У Бєлгородській області РФ зійшли з рейок 15 залізничних вагонів

Рух потягів залізничною гілкою тимчасово припинено, причини події з’ясовують (фото ілюстративне)

У ніч на неділю в Бєлгородській області РФ з рейок зійшли 15 вантажних залізничних вагонів, повідомив губернатор області В’ячеслав Гладков.

За його словами, подія сталася в Олексіївському окрузі. Усі вагони були порожніми. Постраждалих немає. Рух потягів залізничною гілкою тимчасово припинено, причини події з’ясовують.

Тим часом у Калузькій області РФ вночі впали два безпілотники, повідомив губернатор Владислав Шапша. На опублікованих фото можна побачити вибите вікно в будівлі садового товариства. Про який тип дронів йдеться, за знімками визначити неможливо. Повідомляється, що постраждалих немає.

Регіони Росії, що межують з Україною, в останні місяці регулярно зазнають артилерійських обстрілів і атак безпілотних літальних апаратів. Російська сторона звинувачує у них Україну. Українське військове командування це не коментує.

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